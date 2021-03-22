Путин заявил о производстве третьей вакцины против коронавируса в России

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что произведены первые партии новой российской вакцины для профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще одна вакцина — федерального Научного центра имени Чумакова — «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены», — рассказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.

На данный момент в России зарегистрировано три препарата для профилактики COVID-19. Это вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ имени Гамалеи, а также препарат от центра «Вектор» Роспотребнадзора »ЭпиВакКорона» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.

Ранее стало известно, что новая российская вакцина от коронавируса «КовиВак» выйдет в гражданский оборот в ближайшие дни.

На данный момент в России полностью привито от коронавируса 2 790 189 человек. Вакцину от COVID-19 «Спутник V» закупили в 55 странах мира.