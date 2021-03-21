Источник: задержанного губернатора Пензенской области доставят в Москву

Задержанный по подозрению в получении взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев будет доставлен в Москву и помещен в изолятор временного содержания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Белозерцева доставят в Москву поздно вечером в воскресенье и поместят в ИВС до избрания меры пресечения», – рассказал источник.

По его словам, следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте Белозерцева, судебное заседание должно пройти в понедельник, 22 марта.

Ранее стало известно, что Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».