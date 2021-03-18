Захарова сравнила водную блокаду Крыма с методами нацистов времен Второй мировой войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что водная блокада Крыма украинскими властями схожа с методами нацистов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что Украина не намерена отказываться от водной блокады как в теории, так и на практике. По ее словам, Киев планирует лишь усиливать давление.

«Так вот спустя много десятилетий со времен зверств идеологических, видимо, кумиров украинских властей киевский режим решил наказать крымчан за сделанный ими исторический выбор в пользу России — в столь привычном для гитлеровцев образе», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель ведомства напомнила, что во времена Второй мировой войны в одном из сел висело объявление: «Вода только для немецких солдат. Русские, берущие отсюда воду, будут расстреляны. Вода для русских на другой стороне».

Она с сожалением добавила, что это лучшая иллюстрация политики украинских властей. Кроме того, Захарова выразила соболезнование в связи с таким курсом Киева.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал ситуацию с водоснабжением Крыма и Севастополя.