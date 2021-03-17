Роспотребнадзор предупредил россиян о клещевой угрозе

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина призвала россиян заранее подготовиться к активизации клещей весной. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что в первую очередь стоит сделать прививку от опасной вирусной инфекции клещевого энцефалита. По ее словам, им можно заразиться как через прямой укус клеща, так и через сырое козье или коровье молоко. Специалист добавила, что такую прививку следует сделать жителям Томской, Новосибирской, Тюменской областей, а также Красноярского края.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что москвичам также следует соблюдать меры предосторожности.

«Наиболее распространенная сейчас инфекция – клещевой боррелиоз. Это бактериальная инфекция, случаев заболевания ею гораздо больше, чем энцефалита. Есть и другие. Причем один клещ может передать сразу две инфекции», — уточнила Шашина.

Она также призвала соблюдать меры предосторожности на открытых территориях, заправлять одежду и как можно быстрее снимать клеща, если он все таки попал на кожу.

Ранее вирусолог рассказал, что клещи-переносчики нового вируса SFTS обитают в России.