В Словакии успешно испытали вакцину «Спутник V»
Анна Светлова
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В Словакии успешно прошли лабораторные испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее словацкое министерство здравоохранения дало разрешение на использование российского препарата без предварительной регистрации в Евросоюзе.
Отмечается, что испытания вакцины на мышах и морских свинках проводились в лаборатории специализированного фармацевтического завода в селе Шаришске-Михаляны в Прешовском крае на востоке Словакии.
На этом предприятии власти страны намереваются разместить лицензионное производство вакцин от коронавируса, в том числе «Спутник V».
Несколько дней назад бывший премьер Словакии объяснил доверие к «Спутнику V».
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