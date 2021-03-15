В Москве немецкая овчарка напала на двухлетнюю девочку

На севере Москвы немецкая овчарка напала на двухлетнюю девочку, ребенка доставили в больницу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, вечером 15 марта 2-летняя девочка, находившаяся вместе с матерью на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородская, подверглась нападению собаки породы немецкая овчарка», — сказали в ведомстве.

Подчеркивается, что хозяин не смог удержать собаку, на животном не было намордника. Травмы, полученные девочкой, не называются. Прокуратура начала проверку.

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