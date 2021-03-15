Вейп взорвался во рту у школьника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у школьника взорвался вейп во рту, сообщает Е1.ru со ссылкой на департамент образования города.

«Да, такой инцидент случился с одним из учеников школы, но он произошел не на территории школы и после образовательного процесса», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что у школьника стабильное состояние, в настоящее время он находится на больничном.

По данным источника издания, у мальчика выбило зубы.

Ранее в Волгограде школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона.