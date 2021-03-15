Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 4 миллиона

В России выявлено 9 437 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за последние сутки вылечились 8 447 человек, умерли 404.

За все время пандемии коронавирус подтвержден у 4 400 045 жителей России, выздоровели 4 003 576, скончались 92 494.

Днем ранее сообщалось, что в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион.