Опубликованы данные о продолжительности жизни в РФ в период пандемии

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам минувшего года снизилась до 71,1 года, в 2019 году она составила 73,3 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

Согласно информации Росстата, во время пандемии коронавируса продолжительность жизни в РФ в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года. Из правительственного проекта следует, что достигнуть уровня 2019 года страна сможет лишь к 2024 году.

В 2021 году показатель будет равен 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

Осенью прошлого года власти надеялись, что ожидаемая продолжительность жизни населения страны в 2024 году достигнет 75,2 года.

Ранее сообщалось, что человечество потеряло 20 млн лет жизни из-за коронавируса.