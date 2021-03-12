Генерал ВСУ заявил о возвращении уехавших украинцев в Крым и Донбасс

Люди, уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину, возвращаются обратно из-за невозможности существовать на украинской территории, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. Его слова приводит РИА «Новости».

«Люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда (в Крым и Донбасс)», – объяснил Кривонос.

По словам генерала, в Крым вернулись также многие офицеры украинских военно-морских сил, так как им негде было жить на Украине, где их «никто не ждал, никто не поддерживал».

Ранее стало известно, что на Украине утверждена стратегия по «деоккупации и реинтеграции» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.