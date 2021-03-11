СК назначил служебные проверки ряда руководителей следственных органов

Следственный комитет России назначил проведение комиссионных служебных проверок в отношении ряда руководителей следственных управлений из-за выявления серьезных недостатков в них. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что в следственном управлении по Тверской области было выявлено снижение числа уголовных дел, переданных в суд для рассмотрения по существу.

В новосибирском управлении было отмечено ухудшение качества следствия, в управлении в Республике Калмыкия зафиксированы «многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел». Существенные недостатки также выявили в управлении СКР РФ по Курской области.

По данным ведомства, причинами этих нарушений стали ошибки руководителей, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и тд.

Так, в отношении руководителей следственных управлений СК России по Республике Калмыкия, Новосибирской, Курской и Тверской областям назначено проведение комиссионных служебных проверок. До окончания проверок эти начальники отстранены от исполнения своих обязанностей.