В Индонезии Наполеона Бонапарта приговорили по делу о взятке
Максимс Краюшкинс
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В Индонезии генерала-инспектора Наполеона Бонапарта приговорили к 4,5 годам лишения свободы по делу о получении взятки. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.
Бонапарат, согласно сообщению, получил в качестве взятки $370 тыс. и 200 тыс. сингапурских долларов за помощь в возвращении в страну некоего Джоко Тьяндре, который разыскивался по обвинениям в мошенничестве.
Бонапарт в свою очередь заявил, что приговор стал результатом «личного преследования», и он будет обжаловать вердикт суда.
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