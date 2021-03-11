В Индонезии Наполеона Бонапарта приговорили по делу о взятке

В Индонезии генерала-инспектора Наполеона Бонапарта приговорили к 4,5 годам лишения свободы по делу о получении взятки. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.

Бонапарат, согласно сообщению, получил в качестве взятки $370 тыс. и 200 тыс. сингапурских долларов за помощь в возвращении в страну некоего Джоко Тьяндре, который разыскивался по обвинениям в мошенничестве.

Бонапарт в свою очередь заявил, что приговор стал результатом «личного преследования», и он будет обжаловать вердикт суда.