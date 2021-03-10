Глава ФСБ: за последнее десятилетие в РФ было предотвращено более 200 терактов

Директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете» заявил, что за последние 10 лет в России сотрудники ведомства сумели предотвратить более 200 терактов по всей стране.

«Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%», — заявил Бортников. Такие показатели он связывает с эффективной работой Национального антитеррористического комитета, которому в этом году исполнилось 15 лет.

Бортников также отметил, что за прошедший год НАК провел большую работу по борьбе с финансированием экстремистов: заблокированы финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб.

Ранее сообщалось, что за 2020 год на Северном Кавказе были уничтожены свыше 40 боевиков.