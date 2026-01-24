СМИ сообщили, кто объявит об итогах переговоров в Абу-Даби

ТАСС: об итогах переговоров в Абу-Даби объявят уполномоченные лица в столицах

Результаты переговоров по украинскому вопросу в Абу-Даби объявят уполномоченные представители в столицах государств-участников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Это вопрос теперь к уполномоченным лицам в столицах», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о конкретных сроках оглашения итогов встречи.

Накануне в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы, в состав которой вошли представители России, США и Украины. Темой обсуждения стали вопросы безопасности. Российскую делегацию возглавил Игорь Костюков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ.

По информации СМИ, 24 декабря стороны продолжили дискуссию, в ходе которой обсуждались различные документы, направленные на установление мира на Украине. Переговоры велись на русском и английском языках.

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.