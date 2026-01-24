Размер шрифта
Украинцы отказались пожимать руки игрокам из России на чемпионате Европы по футзалу

Украинские спортсмену не пожимали руки игрокам из России на ЧЕ по футзалу
Игроки сборной Украины по футзалу во время матча с командой Армении на чемпионате Европы демонстрировали неуважение к сопернику, особенно к игрокам, которые выступают в России, передает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

23 января стало известно о том, что игрок сборной Армении по футзалу Денис Неведров нецензурно высказался в адрес сборной Украины после матча первого тура группового этапа Евро-2026. Неведров назвал сборную Украины лохами, а также использовал нецензурное слово.

Армянская сторона опровергла обвинения Украины в своем письме в Союз европейских футбольных ассоциаций.

Сборная Армении обыграла Украину со счетом 2:1.

Ранее Польша отказалась от чемпионата Европы из-за нежелания пускать россиян.

