Украинцы отказались пожимать руки игрокам из России на чемпионате Европы по футзалу

Игроки сборной Украины по футзалу во время матча с командой Армении на чемпионате Европы демонстрировали неуважение к сопернику, особенно к игрокам, которые выступают в России, передает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
23 января стало известно о том, что игрок сборной Армении по футзалу Денис Неведров нецензурно высказался в адрес сборной Украины после матча первого тура группового этапа Евро-2026. Неведров назвал сборную Украины лохами, а также использовал нецензурное слово.
Армянская сторона опровергла обвинения Украины в своем письме в Союз европейских футбольных ассоциаций.
Сборная Армении обыграла Украину со счетом 2:1.
Ранее Польша отказалась от чемпионата Европы из-за нежелания пускать россиян.