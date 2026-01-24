«Ценнейшая информация»: эксперт раскрыл, что нельзя говорить мошенникам

Руководитель отдела расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RT поделился важными советами, как защитить себя от мошенников и распознать дипфейки.

«Вам поступил телефонный звонок, вы взяли трубку и поняли, что вас пытаются обмануть. Прежде всего важно сохранять спокойствие и хладнокровие», – порекомендовал эксперт.

Он призвал во время таких разговоров не называть личные данные, поскольку любые имена родственников, друзей, адреса проживания, номера телефонов и паспортные данные являются «ценнейшей информацией» для преступников.

Вместо этого стоит использовать общие фразы и избегать конкретики.

«Если в разговоре прозвучали странные вопросы, например, «Это мама?» или «Дядя Петя дома?», немедленно прекратите разговор», – добавил Бедеров.

Он также предупредил, что технологии искусственного интеллекта позволяют создавать очень правдоподобные подделки голоса, поэтому важно обращать внимание на неестественное, «металлическое» звучание речи, чрезмерную гладкость или «вылизанность» звука.

Дипфейки же, по словам специалиста, часто отличаются эмоциональной бедностью при смысловой насыщенности. Например, голос сообщает о критической ситуации, но интонация остается ровной, без дрожания и задержек, свойственных настоящему испугу. Неестественная ритмика и аномальные паузы – еще один признак подделки.

Мошенники, продолжил Бедеров, действуют по шаблону, стремясь быстро перевести разговор к теме денег и избегая личных вопросов. Чтобы защититься, установите с близкими кодовое слово или фразу, не имеющую очевидной связи с вашей семьей. Если «родственник» в критической ситуации не может назвать это слово или уклоняется от ответа – это явный признак мошенничества.

Ранее эксперт РТУ МИРЭА рекомендовал использовать семейное кодовое слово для защиты от мошенников с поддельными голосами.