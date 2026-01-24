Финалист Кубка Дэвиса раскритиковал игру Мирры Андреевой

Теннисист Чесноков о Мирре Андреевой: с такой игрой строить будущее невозможно

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков подверг критике игру 18-летней Мирры Андреевой в матче третьего круга Australian Open против румынки Елены-Габриэлы Русе, передает «Чемпионат».

«Я смотрел матч Андреевой с Русе. Могу сказать, что результат потрясающий, а сам теннис… С таким теннисом строить будущее невозможно. Румынка была активна по ходу всего матча, а Мирра весь матч была в глубокой защите», — сказал Чесноков.

Встреча против Русе продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. В четвертом круге Андреева сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной.

Ранее Андреева выиграла турнир в Аделаиде.