Джокович первым в истории выиграл 400 матчей на турнирах Большого шлема

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australain Open).

В матче третьего круга серб одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Встреча, которая длилась 2 часа 44 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4 7:6.

Для Джоковича эта победа стала 400-й на турнирах категории Большого шлема, он первым в истории достиг такого значения. Второе место по количеству побед в матчах ТБШ занимает представитель Швейцарии Роджер Федерер – 369, замыкает тройку лидеров американка Серена Уильямс, выигравшая 367 матчей.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее российская теннисистка проиграла бывшей первой ракетке мира на Australian Open. 

