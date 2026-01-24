Размер шрифта
Названа следующую цель Уиткоффа и Кушнера после переговоров по Украине в Абу-Даби

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер отправятся в Израиль на встречу с Нетаньяху
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров России и Украины в Абу-Даби направятся в Израиль. Об этом сообщает Bloomberg.

«Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Израиле в субботу», — говорится в публикации.

Представитель канцелярии премьер-министра еврейского государства Шош Бедросян подтвердила, что встреча состоится, но конкретное время не назвала и не стала раскрывать другие детали встречи, пишет Bloomberg. В посольстве США в Израиле ничего по этому поводу не прокомментировали.

В Абу-Даби завершился второй раунд встреча по урегулированию ситуации на Украине с участием российской, американской и украинской делегаций. По словам источника ТАСС, по итогам мероприятия, которое продолжалось несколько часов, «результаты есть».

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прошла первая встреча рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Ранее в Совфеде обратили внимание на «обнадеживающий знак» в переговорах в Абу-Даби.

