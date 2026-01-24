Размер шрифта
Роднина: мы с Валиевой в разных весовых категориях

Олимпийская чемпионка Роднина о Валиевой: мы с ней в разных весовых категориях
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о возможном фильме про фигуристку Камилу Валиеву, отметив, что производство кино является сложным процессом, передает Sport24.

«Заслуживает ли Валиева фильма о себе? Нужно понимать, что кино — не почесть. Фильмы — творческий процесс, причем очень финансово затратный. Да, обо мне сняли кино, но сравнивать меня и Валиеву в этом плане странно. Мы в разных весовых категориях», — сказала Роднина.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Роднина заявила, что Олимпиада гораздо интереснее, чем возвращение Валиевой.

