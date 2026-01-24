На МКС готовят уникальную карту Земли

Российские космонавты проводят на Международной космической станции (МКС) эксперимент «УФ-атмосфера» по изучению свечений и вспышек в атмосфере Земли и их связи с геофизическими явлениями в верхней атмосфере, ионосфере и магнитосфере нашей планеты. Об этом рассказал спецкор ТАСС космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Цель эксперимента — создание карты свечения ночной атмосферы Земли в полосе длин волн ближнего ультрафиолета», — заявил он.

По словам Кудь-Сверчкова, для проведения эксперимента на МКС используют уникальное оборудование, позволяющее увидеть то, что недоступно человеческому глазу. Для этого используется уникальный российский широкоугольный детектор, установленный на иллюминатор, уточнил космонавт. Прибор высокочувствителен и может вести съемку с частотой до 400 тыс. кадров в секунду, а следовательно способен фиксировать быстрые события, например кратковременные вспышки ELVE (Emission of Light and Very Low-Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources — кратковременные вспышки света, вызванные электромагнитным импульсом. — прим. ред.).

В ходе эксперимента космонавты зарегистрировали около 10 тыс. метеороидов и микрометеороидов в разных частях планеты. Как подчеркнул командир МКС, результаты работы представляют большую важность для фундаментальной науки о Земле и решения практических задач дистанционного зондирования, изучения климата и мониторинга околоземного пространства.

