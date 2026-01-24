Размер шрифта
В МИД заявили, что Россия открыта к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле

Дипломат Полищук: РФ открыта к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил в беседе с РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции», — подчеркнул дипломат.

В 2025 году, отметил Полищук, украинская сторона заявила о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса».

При этом дипломат напомнил, что именно Киев с июля так и не ответил на предложения Москвы по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам, а также не отреагировал на готовность РФ повысить уровень делегаций.

До этого в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны обсуждали параметры завершения боевых действий. Источник ТАСС утверждал: наряду с другими темами рассматриваются «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Ранее в МИД РФ назвали ключевое условие урегулирования украинского кризиса.

