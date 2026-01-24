Стало известно, когда продолжатся трехсторонние переговоры по Украине

Переговоры по Украине продолжатся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), написал в соцсети X журналист американского новостного издания Axios Барак Равид.
Он уточнил, что получил информацию от украинских официальных лиц. Они назвали трехсторонние переговоры «позитивными» и «конструктивными».
«Еще один раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», — добавил журналист.
Источник ТАСС подтвердил, что диалог по урегулированию на Украине может возобновиться в ближайшие дни в формате «тройки».
До этого в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждали параметры завершения боевых действий. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами рассматриваются «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».
Ранее Трамп рассказал о подготовке мирного соглашения по Украине.