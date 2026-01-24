Размер шрифта
Стало известно, когда продолжатся трехсторонние переговоры по Украине

Axios: переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в ОАЭ
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Переговоры по Украине продолжатся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), написал в соцсети X журналист американского новостного издания Axios Барак Равид.

Он уточнил, что получил информацию от украинских официальных лиц. Они назвали трехсторонние переговоры «позитивными» и «конструктивными».

«Еще один раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», — добавил журналист.

Источник ТАСС подтвердил, что диалог по урегулированию на Украине может возобновиться в ближайшие дни в формате «тройки».

До этого в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждали параметры завершения боевых действий. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами рассматриваются «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Ранее Трамп рассказал о подготовке мирного соглашения по Украине.

