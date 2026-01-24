Путин направил поздравительную телеграмму композитору Бибергану

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме народному артисту России Вадиму Бибергану, которому исполнилось 89 лет, подчеркнул значимость творческого наследия композитора, назвав его произведения современной классикой. Она опубликована на сайте Кремля.

«Ваши произведения стали современной классикой, вошли в репертуар известных исполнителей, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и по праву пользуются признанием любителей искусства», — говорится в телеграмме.

Президент отметил разнообразие таланта Бибергана, проявившего себя в различных музыкальных направлениях, и пожелал ему крепкого здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Вадим Биберган — выдающийся российский композитор, удостоенный звания народного артиста РФ в 2007 году. Он является автором музыки ко многим известным фильмам, среди которых «Начало», «Васса» и «Приходи на меня посмотреть». Биберган часто является членом жюри многих конкурсов композиторов и исполнителей.

Ранее Путин поздравил с юбилеем композитора Раймонда Паулса, отметив его популярность в мире.