Американская делегация, предположительно, покинула Абу-Даби после переговоров по Украине

Самолет Gulfstream C-37B US Army, предположительно, с американской делегацией на борту покинул Абу-Даби после переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет вылетел из аэропорта Al Bateen Abu Dhabi в 17:14 по местному времени (16:14 мск).

24 января в Абу-Даби возобновились переговоры делегаций России и Украины. Источник РИА Новости сообщал, что новую встречу закрыли от прессы. Собеседник ТАСС отметил, что американцы показали себя «посредниками с достойной выдержкой».

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

После завершения первого дня переговоров стороны договорились продолжить обсуждение 24 января. СМИ писали, что на встрече изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине.

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.