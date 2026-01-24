Назван самый сложный вопрос на переговорах по Украине в Абу-Даби

Журналист Юнашев: переговоры в Абу-Даби по Украине проходят непросто

Переговоры в Абу-Даби проходят непросто, а наибольшую сложность представляет вопрос «по территориальным уступкам Украины», написал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

По его словам, украинская сторона «пыталась продавить» прекращение огня и запреты на удары по энергетическим объектам.

Юнашев считает, что позиция РФ на переговорах лучше, потому что Москва не отказывалась от участия в «Совете мира», которому президент США Дональд Трамп сейчас уделяет «первейшее внимание».

Накануне в столице Объединенных Арабских Эмиратов прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

24 декабря стороны продолжили переговоры. Как сообщали СМИ, на встрече изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине.

Ранее президент Бразилии обвинил Трампа в попытке создать для себя «новую ООН».