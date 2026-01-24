Большинство опрошенных немцев назвали Трампа угрозой для Германии

Bild: более 60% немцев воспринимают Трампа как угрозу для Германии

Более 60% жителей Германии воспринимают президента США Дональда Трампа как угрозу для ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По данным исследования, 61% респондентов заявил, что с большей вероятностью видят в Трампе угрозу для Германии. Только 24% опрошенных видят в президенте США союзника, еще 15% не стали отвечать на поставленный вопрос.

До этого лидер немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и остальная Европа должны отказаться от политики подчинения США и не допустить размещения на своей территории американских ракет средней дальности.

Тем временем CNN пишет, что вызывающее поведение президента Трампа в отношении Гренландии показало, что нормы старого мирового порядка отброшены в сторону, а трансатлантическое доверие с Европой – исчезло. По оценке авторов, «Дональду Трампу потребовалось шесть дней, чтобы построить новый мир».

Ранее Стармер потребовал извинений от Трампа.