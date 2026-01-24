Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Орбан призвал НАТО признать, что Россия не даст подобраться к своим границам

Орбан: Россия не позволит НАТО приблизиться вплотную к ее границам
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

НАТО должна признать, что Россия не позволит альянсу приблизиться вплотную к ее границам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он предложил альянсу договориться о том, как Украине снова стать буферным государством.

«Мы должны договориться о том, как эта земля, называемая Украиной, которая была буферной зоной, а теперь стала зоной боевых действий, может снова стать буферным государством», — сказал Орбан.

В ноябре прошлого года на севере Финляндии, в ста километрах от границы России, прошли артиллерийские учения под названием Northern Spike 225 с участием более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Целью учений была отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью СМИ заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами национальных интересов. 2 октября в ходе своего выступления на Валдае российский лидер отметил, что РФ не против восстановления отношений с Финляндией, «но осадочек остался».

Ранее премьер Финляндии назвал Россию «угрозой» для Европы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698959_rnd_9",
    "video_id": "record::75fb9665-2601-45b8-8768-fa4ececa9ccd"
}
 
Теперь вы знаете
Последний шанс на кредит. Почему занимать у кооператива может быть себе дороже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+