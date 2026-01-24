Врач рассказала об опасности обтирания при высокой температуре

Обтирание спиртом, водкой или уксусом для снижения высокой температуры может угрожать здоровью, заявила RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Медик объяснила, что при испарении с кожи спирт резко сужает поверхностные сосуды. А это препятствует теплоотдаче и может привести к дальнейшему повышению температуры.

«Кроме того, спирт и уксус легко всасываются через кожу и дыхательные пути, вызывая токсическое отравление, особенно у детей, а пары спирта могут спровоцировать спазм дыхательных путей», — предупредила врач.

Она также упомянула об опасности холодного душа, ванны и прикладывания льда к коже. Ледяная вода нагружает сердечно-сосудистую систему, провоцирует скачки давления и нарушение сердечного ритма. Погружение в нее может грозить переохлаждением и шоком.

«Безопасное снижение температуры начинается с создания условий для естественной теплоотдачи: прохладный воздух в комнате (+18...+22°C), легкая одежда из натуральных тканей, обильное теплое питье для восполнения потери жидкости с потом», — рассказала Уланкина.

По ее словам, обтираться можно губкой, смоченной холодной водой, а принимать — препараты на основе парацетамола или ибупрофена в возрастной дозировке.

До этого врач общей практики Мария Беляева заявила, что чрезмерное потребление жаропонижающих препаратов может навредить внутренним органам и ослабить естественные защитные механизмы организма. Медик подчеркнула, что особенно осторожно к ним нужно относиться людям с хроническими проблемами печени и пищеварительной системы.

