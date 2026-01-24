В двух украинских городах свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества

В Киеве и Чернигове более 1,2 млн потребителей остались без света

Более 1,2 млн потребителей украинской столицы и Чернигова оказались обесточены. Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-премьер — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«В Киеве более 800 тысяч абонентов — без электричества. Нарушение теплоснабжения зафиксировано в около 6 тысячах домов, в более чем 2 тысячах полностью отсутствует», — написал он.

Кроме того, Кулеба добавил, что в Чернигове без света более 400 тысяч потребителей. При этом все котельные работают, теплом город обеспечен, отметил вице-премьер. Водоснабжение также в наличии благодаря альтернативным источникам питания.

24 января в министерстве обороны РФ сообщили о ночном массированном ударе по объектам на территории Украины. Так, был поражен завод, производящий беспилотники, а также объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

