Общество

Российские туристы застряли на Кубе из-за поломки самолета

SHOT: сотни россиян на несколько дней застряли на Кубе из-за дефекта самолета
Alexandre Meneghini/Reuters

Несколько сотен туристов не могут улететь с Кубы из-за предварительно неисправного самолета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, борт авиакомпании Conviasa должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Варадеро сегодня в 22:30, однако сначала рейс перенесли на сутки, а потом еще на один день. Как рассказали туристы, им сообщили, что самолет неисправен и специалисты устраняют поломки. При этом им не предоставили запасной борт, а их рейс пропал с онлайн-табло, уточнили россияне.

В посте SHOT говорится, что из-за задержки рейса в петербургской авиагавани Пулково отдыхающие россияне не могут вернуться этим же рейсом обратно в Россию и остаются на Кубе. Уточняется, что пассажиры планируют писать коллективную жалобу.

До этого пассажиры следовавшего в Екатеринбург самолета застряли в Казахстане на 18 часов. Как рассказали сами люди, борт должен был покинуть воздушную гавань города в 17:30 накануне, однако рейс задержали из-за тумана. Спустя некоторое время в авиакомпании заявили, что самолет неисправен.

Ранее почти 30 россиян застряли во Вьетнаме из-за турагента-мошенницы.

