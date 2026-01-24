«Иранский холокост»: в Британии назвали число жертв протестов в Иране

Не менее 16,5 тыс. участников протестов погибли в Иране в ночь с 8 на 9 января, утверждает сообщает британская газета Daily Mail.

«По оценкам врачей, работавших на месте событий, в общей сложности было убито не менее 16,5 тыс. протестующих, большинство из которых погибли в ночь с 8 на 9 января за то, что осмелились потребовать возвращения изгнанного наследного принца Резы Пехлеви, сына покойного шаха», — говорится в публикации.

Издание опубликовало кадры с места событий. По информации источников СМИ, солдаты Исламской Республики якобы выслеживали протестующих до больниц, а затем забирали их прямо из больничных коек и казнили. При этом работающим в Иране журналистам, отмечает издание, было приказано не упоминать в репортажах имя Пехлеви, который бежал в США в 1979 году, когда к власти пришел Рухолла Хомейни.

Иранская журналистка Назенин Ансари назвала произошедшее «иранским холокостом». Она заявила, что «это насилие не ново, но его масштабы беспрецедентны», передает Daily Mail.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что в результате беспорядков погибли более трех тысяч человек.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты — иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Ранее Трамп призывал иранцев продолжать протестовать, заявляя, что «помощь уже в пути».