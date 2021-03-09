В Москве певец брызнул баллончиком в лицо пассажиру метро

Мужчина, исполнявший песни в вагоне московского метро, брызнул в лицо перцовым баллончиком пассажиру, которому не понравилась его музыка. Об этом сообщает столичный главк МВД России.

Инцидент произошел вечером 20 февраля на Сокольнической линии метрополитена. 25-летний житель Подмосковья в ответ на сделанное ему замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте распылил пассажиру в лицо газовый баллончик, после чего нанес несколько ударов в область головы и тела мужчины и сразу же скрылся с места происшествия.

Пострадавший был доставлен в больницу. Жителя Подмосковья задержали и отправили под домашний арест по делу о хулиганстве.

По словам подозреваемого, он поздравлял с 23 февраля пассажиров, а ему начали угрожать сломать ему колонку, если не выключит звук. Потерпевший же утверждает, что шум мешал ему читать, он просто просил выключить колонку, без угроз.