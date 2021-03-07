Инфекционисты спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в РФ в середине весны

Врачи-инфекционисты рассказали, что в середине весны в России может вырасти заболеваемость коронавирусом, передает РИА «Новости».

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, в середине весны, скорее всего, будет наблюдаться не снижение, а повышение заболеваемости COVID-19.

Он указал, что это обусловлено различными факторами. «Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», — пояснил медик.

Тимаков также отметил, что после зимы у людей снижен иммунитет.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский согласился с его позицией.

Он выразил надежду, что к апрелю-маю заболеваемость COVID-19 снизится.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова также предсказала рост заболеваемости коронавирусом в РФ.