В СФ заявили, что Кравчук не запугает Россию заявлениями о «радикальных шагах»

Российский сенатор Сергей Цеков ответил на заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука, который пригрозил России «радикальными шагами», если государство не признает себя стороной конфликта в Донбассе, передает РИА «Новости».

Представитель Совфеда подчеркнул, что такими заявлениями Украина не сможет напугать Россию. «Россию подобными заявлениями и угрозами не запугать. У нас нет никакой растерянности и боязни», — уверил сенатор.

Притом РФ продолжит помогать соотечественникам народных республик Донбасса, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина. «Россия <...> не бросит их [соотечественников] на растерзание украинских националистов», — добавил Цеков.

Он считает, что Кравчук перестал выполнять возложенную на него роль «голубя мира», превратившись в агрессора и разрушителя.

Ранее Кравчук заявлял, что надеется на активную позицию Запада и США по вопросу урегулирования в Донбассе. Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что вопрос о включении США в контактную группу по Донбассу не стоит.