Иммунолог предсказал снятие ограничений в регионах
Карина Казанцева
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Вслед за Москвой регионы начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет URA.RU.
«Я думаю, что Москва для всех пример. Она опережает регионы в этом вопросе обычно на 2-4 недели», — сказал Болибок.
По его словам, регионы принимают решения самостоятельно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный.
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