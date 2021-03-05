Иммунолог предсказал снятие ограничений в регионах

Вслед за Москвой регионы начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет URA.RU.

«Я думаю, что Москва для всех пример. Она опережает регионы в этом вопросе обычно на 2-4 недели», — сказал Болибок.

По его словам, регионы принимают решения самостоятельно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный.