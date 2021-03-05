В уральских скитах после тройного убийства ищут келейника

Келейника бывшего схиигумена Сергия — Силуана (Осипова), — подозреваемого в тройном убийстве, ищут в скитах Алапаевского района Свердловской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Осипов — дважды поменявший документы Андрей Храмов, отбывший срок за разбой и кражу. По версии следователей, в 1999 году он и два подельника убили и ограбили в Екатеринбурге трех рыночных торговцев.

В ночь на 26 февраля полиция провела обыски в Среднеуральском женском монастыре. Из обители увели несколько мужчин. По словам очевидцев, полицейские искали отца Силуана. В свою очередь, в областном управлении СК рассказали, что ищут фигуранта дела об убийстве трех человек в 1999 году.

Романов был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии. Он продолжил совершать богослужения в женском монастыре, несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала эту ситуацию захватом. После ареста Романова его сторонники продолжают удерживать монастырь и не пускают внутрь представителей епархии.