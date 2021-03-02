В Совфеде назвали идею о четырехдневной рабочей неделе неактуальной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что введение четырехдневной рабочей недели в современных реалиях больше не актуально, цитирует ее РИА «Новости».

«Сегодня она [тема] не стоит в повестке дня», — заявила она, добавив, что время для такого нововведения еще не пришло.

При этом Матвиенко не исключила, что со временем правительство может вернуться к обсуждению этой темы.

Впервые вопрос о переходе на четыре рабочих дня в России поднял в 2019 году занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев. Он и сейчас, будучи зампредом Совбеза РФ, считает эту идею перспективной. Согласно недавнему опросу, четырехдневная рабочая неделя, предложенная Медведевым, пользуется популярностью почти у половины россиян