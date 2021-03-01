Минэк РФ предложил перенести сроки проведения переписи населения
Минэкономразвития России предложило перенести Всероссийскую перепись населения на другой срок. Ведомство уже подготовило проект соответствующего постановления. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В нем предлагается осуществить перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября текущего года.
«Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 23 августа», — сказано в документе.
В министерстве также предлагают с 1 апреля по 20 декабря провести перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях.
Ранее стало известно, что последняя перепись населения в России выявила «замужних» больше, чем «женатых».