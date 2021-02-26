Собянин предложил завершить дискуссию вокруг памятника на Лубянской площади

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», – написал мэр.

Он пояснил, что в ходе опроса общественное мнение разделилось примерно пополам, при этом само голосование стало превращаться в противостояние людей с разными взглядами на историю.

«Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество», – отметил Собянин.

Мэр столицы добавил, что в настоящее время у города есть «огромное количество более актуальных тем». При этом он выразил уверенность, что к вопрос о памятнике на Лубянской площади еще попадет в повестку дня, и тогда будет принято «правильное и разумное решение».

25 февраля на портале «Активный гражданин» началось голосование, в котором жителям Москвы предлагалось сделать выбор между монументами Феликса Дзержинского и Александра Невского. В опросе поучаствовали более 100 тысяч москвичей.