Эксперт оценил динамику рейтинга Путина 

Рейтинг президента России Владимира Путина стабилен, как скала, а те незначительные колебания, которые показывают последние опросы, носят чисто флуктуационный характер, рассказал «Газете.Ru» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Рейтинг никак не подвержен тем текущим эпизодам, которые нам суют под нос», — сказал он

«Нам говорят: «посмотрите, тут Росгвардия якобы кого-то бьет, тут [Алексея] Навального отравили». Однако, как мы видим, все вот эти «посмотрите» являются «пшиком», — добавил политолог.