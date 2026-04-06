«Прогиб перед Украиной»: в Госдуме высказались о бойкоте российских атлетов в Литве

Депутат Госдумы Светлана Журова обвинила литовское спортивное объединение в сговоре с Украиной из-за инициативы запретить российским спортсменам выступать на территории страны. Ее слова передает Sport24.

«Литовцы просто пугают и шантажируют, но МОК — не политическая организация, поэтому этот шантаж бессмысленный. Может, у них нет денег на проведение соревнований. Это прогиб перед Украиной. Они с ними переговорили, что-то порешали и решили вот так поддержать их. Но, поддерживая Украину, они вредят собственным спортсменам. Не стала серьезно воспринимать такие предложения», — заявила Журова.

2 апреля спортивное сообщество Литвы обратилось к властям с просьбой на законодательном уровне запретить участие российских и белорусских спортсменов, в том числе под нейтральным флагом, в соревнованиях на территории страны. Документ подписали десятки атлетов и представителей организаций, которые призвали весенней сессией Сейма принять поправки к Закону о спорте по примеру Латвии.

Ранее Дмитрий Свищев выступил против запрета на участие россиян в соревнованиях в Литве.