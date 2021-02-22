Аргентина одобрила применение китайской вакцины от коронавируса
Антон Демидов
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Аргентина одобрила использование китайской вакцины от коронавируса, которую производит компания Sinopharm. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion со ссылкой на источник.
Ожидается, что в четверг, 25 февраля, в страну поступит миллион доз препарата, что позволит получить прививку 500 тыс. аргентинцев.
Ранее стало известно, что президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
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