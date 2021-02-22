Аргентина одобрила применение китайской вакцины от коронавируса

Аргентина одобрила использование китайской вакцины от коронавируса, которую производит компания Sinopharm. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion со ссылкой на источник.

Ожидается, что в четверг, 25 февраля, в страну поступит миллион доз препарата, что позволит получить прививку 500 тыс. аргентинцев.

Ранее стало известно, что президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».