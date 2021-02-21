Украинец попытался спрятаться от полиции, зарывшись в снег

Во Львове полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже автозапчастей. Об этом сообщается в Facebook патрульной полиции Львовской области.

Там отметили, что вызов на проспект Красной Калины поступил около 7.00 утра (08.00 по мск).

Злоумышленники начали убегать после того, как увидели патрульную машину. Одного из них сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать сразу.

Другой 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке, пытаясь скрыться, однако он был обнаружен полицейскими спустя 10 минут. При обыске у него был обнаружен пакет с неизвестным порошкообразным веществом.

В правоохранительных органах полагают, что он мог также быть причастным к аналогичным эпизодам в прошлом. По данному факту проводится проверка.