Москвичей предупредили о «желтом уровне» погодной опасности
Ника Пикекатлет
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Метеорологи предупредили жителей Москвы и области о «желтом уровне» погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Причиной установления такого уровня стала гололедица.
«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте.
Данное предупреждение в столице и Подмосковье будет действовать до 13.00 вторника, 23 февраля.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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