Москвичей предупредили о «желтом уровне» погодной опасности

Метеорологи предупредили жителей Москвы и области о «желтом уровне» погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Причиной установления такого уровня стала гололедица.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте.

Данное предупреждение в столице и Подмосковье будет действовать до 13.00 вторника, 23 февраля.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.