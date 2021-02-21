Индия направила на Украину 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что Индия направила в страну полмиллиона доз вакцины шведской компании AstraZeneca. Об этом он написал в своем Facebook.

Он уточнил, что партия препарата была направлена из города Пуна. По его словам, он лично проконтролировал отправку.

Кроме того, министр добавил, что на данный момент препарат транспортируется в Мумбаи, а после партия будет лететь на Украину с остановкой в Стамбуле на грузовом самолете.

По его словам, вакцина прибудет в страну в течение нескольких дней.

Степанов подчеркнул, что при транспортировке доз соблюдены все необходимые меры.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 111,7 млн заболевших, свыше 86,9 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».