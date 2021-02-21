Стоматолог предупредил о последствиях для полости рта при ношении масок

Врач-стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал о негативных последствиях ношения масок.

По его словам, постоянное прикрытие рта и носа влияет в первую очередь на дыхание. «Заставляет вас чаще дышать, больше дышать через рот. Ограничивается поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая будет способствовать развитию кариеса и заболеваний десен», — объяснил специалист «Звезде».

Он добавил, что из-за долгого ношения маски может возникнуть неприятный запах изо рта, в связи с чем посоветовал чаще чистить зубы, полоскать рот водой и использовать жвачку или леденцы для улучшения слюноотделения.

Кроме того, из-за маски на слизистой ротовой полости могут появляться трещины и темные пятна, так как микробы полости рта «не имеют возможности выйти наружу».

Ранее врач предупредил об опасности при неправильном ношении масок.