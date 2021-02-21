В Гидрометцентре назвали сроки потепления в Центральной России

Потепление придет в центр европейской части России в конце следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам синоптика, повышение температуры начнется после 23 февраля.

«Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели. Это для центральной России», – отметил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что 23 февраля жителей центра Европейской России ожидает суровая «мужская» погода.