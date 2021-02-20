В мире число привившихся от коронавируса превысило 200 миллионов, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей, экспертов и СМИ.

По подсчетам издания, привились 200 269 332 человека. Это около 2,6% населения планеты. На США, Китай, Великобританию и Индию приходится 65% привившихся.

В мире коронавирусом заразились 111 миллионов, выздоровели 86 миллионов, погибли 2,4 миллиона человек.

Ранее еще одна страна зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V».