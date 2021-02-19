В Роспотребнадзоре оценили вероятность появления чумы в России

Вероятность завоза чумы в Россию близка к нулю, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что между Россией и Демократической республикой Конго нет прямых авиарейсов. Кроме того, усилена проверка на пограничных пунктах пропуска.

«Таким образом, опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует», — сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее СМИ писали, что в Конго выявили больше 500 случаев чумы, скончались около 30 человек.